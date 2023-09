Ταϊβάν: Δέκα οι νεκροί και τουλάχιστον 100 οι τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Νεκροί εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε δέκα.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

TAIWAN: Six Dead And At Least Hundred Injured After Factory Fire And Explosions #taiwan #news #fire pic.twitter.com/uZi5qbCyyX

A fire at a golf ball factory in Taiwan killed at least six people, three of them firefighters who died in an explosion.

Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/XKIeTqtFji

— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 24, 2023