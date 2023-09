Τριντό: «Βαθύτατα ενοχλητικός» ο έπαινος βετεράνου των ναζί

Η πρόσκληση στο Κοινοβούλιο Ουκρανού που πολέμησε σε ναζιστική μονάδα στον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι «βαθύτατα ενοχλητικό» γεγονός για τον Καναδά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Ο Γιάροσλαβ Χούνκα, 98 ετών, χειροκροτήθηκε από τους βουλευτές. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Αντονι Ρότα, τον είχε αποκαλέσει «ήρωα».

Ολα αυτά συνέβησαν στη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, στον Καναδά, την Παρασκευή.

Ο Α. Ρότα απολογούμενος εξήγησε αργότερα ότι δεν ήξερε για τους δεσμούς του Γ. Χούνκα με τους ναζί. Τόνισε πως είχε κάνει λάθος που τον είχε προσκαλέσει να παραστεί στην εκδήλωση, ενώ κάποιοι ζητούσαν την παραίτησή του.

Χθες Δευτέρα, ο Τριντό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «εξαιρετικά ενοχλητικό» αυτό που συνέβη.

«Είναι κάτι που φέρνει σε βαθιά αμηχανία το Κοινοβούλιο του Καναδά και κατ’ επέκταση όλους τους Καναδούς», τόνισε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, όταν το Κοινοβούλιο φιλοξενούσε ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γ. Χούνκα καθόταν στα θεωρεία της Βουλής των Κοινοτήτων όταν ο Α. Ρότα τον έδειξε, λέγοντας ότι ο άνδρας ήταν «Ουκρανός ήρωας, Καναδός ήρωας και τον ευχαριστούμε για όλες τις υπηρεσίες του».

Οι παρευρισκόμενοι στο κτίριο ανταποκρίθηκαν με χειροκροτήματα.

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο Α. Ρότα τόνισε ότι στη συνέχεια έλαβε γνώση περισσότερων πληροφοριών που τον έκαναν να μετανιώσει για την απόφασή του να τιμήσει τον Γ. Χούνκα.

«Κανείς, περιλαμβανομένων των συναδέλφων βουλευτών και της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας, δεν γνώριζε την πρόθεσή μου ή τις παρατηρήσεις μου πριν τις εκφωνήσω», τόνισε.

«Η πρωτοβουλία ήταν αποκλειστικά δική μου, καθώς το εν λόγω άτομο προέρχεται από την περιφέρειά μου», ανέφερε ο Α. Ρότα.

«Θέλω ιδιαίτερα να εκφράσω τη βαθύτατη συγγνώμη μου προς τις εβραϊκές κοινότητες στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου».

Απαντώντας στη δήλωσή του, το καναδικό εβραϊκό κέντρο Centre for Israel and Jewish Affairs ανακοίνωσε πως εκτιμά τη συγγνώμη, προσθέτοντας ότι «ο κατάλληλος έλεγχος είναι επιβεβλημένος για να διασφαλιστεί ότι τέτοιο απαράδεκτο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί».

Ο Α. Ρότα ζήτησε εκ νέου συγγνώμη χθες, μιλώντας αυτοπροσώπως σε συναδέλφους του από το βήμα της Βουλής.

Ωστόσο, στελέχη της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτησή του. Ο βουλευτής των Νέων Δημοκρατών Πίτερ Τζούλιαν χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυγχώρητο λάθος».

«Δυστυχώς, θεωρώ ότι παραβιάστηκε ιερή εμπιστοσύνη», ανέφερε, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του στη Βουλή.

Πάντως, ο Τριντό δεν κάλεσε τον Ρότα, ο οποίος είναι μέλος του Φιλελεύθερου κόμματος του πρωθυπουργού, να παραιτηθεί.

Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι η απόφαση για την πρόσκληση του Γ. Χούνκα είχε ληφθεί από το γραφείο του προέδρου της Βουλής και μόνο.

Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Χούνκα και του πρωθυπουργού.

Η απόφαση να τιμηθεί ένας άνδρας με δεσμούς με τη ναζιστική Γερμανία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέραν των συνόρων του Καναδά.

Ο πρέσβης της Πολωνίας στον Καναδά ήταν μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν την οργή τους, τονίζοντας ότι περίμενε συγγνώμη από το Κοινοβούλιο.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Τριντό άφησε εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το περιστατικό για να προωθήσει ψευδές αφήγημα για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να δικαιολογήσει την εισβολή του στην Ουκρανία υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θέλει να «αποναζιστικοποιήσει» τη χώρα.

«Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να αντιδράσουμε όλοι μας στη ρωσική παραπληροφόρηση και να συνεχίσουμε τη σταθερή και ξεκάθαρη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Τριντό.

We’ve said our support for Ukraine is unwavering. And during President @ZelenskyyUa’s visit this past week, we backed those words up by announcing new military assistance, additional sanctions, and support for Ukraine’s economic recovery. More here: https://t.co/TILa5kGcnF pic.twitter.com/qnKzRpqavD

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 24, 2023