Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έθεσε σε τροχιά τον δορυφόρο Noor 3

Tρίτο στρατιωτικό δορυφόρο εκτόξευσε το Ιράν την Τετάρτη, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, επικαλούμενα τον υπουργό Επικοινωνιών Ισα Ζαρπούρ.

Ο δορυφόρος Noor 3 βρίσκεται σε τροχιά σε ύψος 450 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της γης και εκτοξεύτηκε με τον πυραυλικό φορέα («Αγγελιοφόρο») Qased, όπως και ο προκάτοχός του Noor 2 το 2022, ανέφεραν τα κρατικά μέσα.

The Aerospace Force of #Iran‘s #IRGC has achieved a significant milestone by successfully placing the Noor 3 imaging satellite into a 450-kilometer orbit around the Earth using a domestically produced satellite launcher.https://t.co/Rm3pogOQuV pic.twitter.com/1MwjHW6ZNm

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 27, 2023