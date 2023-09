Ουζμπεκιστάν: Ισχυρότατη έκρηξη και πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο της Τασκένδης

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Πέμπτης την Τασκένδη, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, τον θάνατο ενός αγοριού και τον τραυματισμό τουλάχιστον 162 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται το δίκτυο Daryo, η έκρηξη σημειώθηκε σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ουζμπεκιστάν.

Πλέον οι φλόγες έχουν περιοριστεί και η κατάσταση ετέθη υπό έλεγχο, ανακοίνωσε, σήμερα Πέμπτη, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Ουζμπεκιστάν.

New video from Russian news site Mash of the explosion at a customs warehouse in Tashkent, Uzbekistan. Mash says, “The preliminary cause of the explosion in Tashkent could have been batteries for electric vehicles…The explosion was so powerful that almost nothing was left of… pic.twitter.com/CFnhPHhBeF

— Steve Lookner (@lookner) September 27, 2023