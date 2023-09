Στο Κίεβο ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας – Τι συζήτησε με τον Ζελένσκι

Ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Γκραντ Σαπς συζήτησε τον τρόπο ενίσχυσης της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου σήμερα Πέμπτη.

Η επίσκεψη είναι η πρώτη του Σαπς στο εμπόλεμο Κίεβο, αφότου ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού Αμυνας πριν από περίπου ένα μήνα.

🇬🇧The newly appointed UK Defense Minister, Grant #Shapps, arrived in Ukraine and met with President Volodymyr #Zelensky.

“We discussed further defense cooperation and steps to strengthen Ukraine’s air defense,” Zelensky wrote.

📹: Zelensky / Telegram pic.twitter.com/bII21aeJLd

— KyivPost (@KyivPost) September 28, 2023