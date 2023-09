Χάος στη Νέα Υόρκη από τις πλημμύρες – Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Νέα Υόρκη και τη γύρω περιοχή το πρωί της Παρασκευής διέκοψαν την εξυπηρέτηση των κύριων γραμμών του μετρό με συνέπεια η κυβερνήτης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε φωτογραφίες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία στους πλημμυρισμένους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς είναι εντελώς μπλοκαρισμένοι, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα των οχημάτων.

Το πρωί της Παρασκευής εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες στο Μανχάταν, το Μπρούκλιν, το Κουίνς, το Μπρονξ, το Στάτεν Αιλαντ και το Λονγκ Αϊλαντ. Στο Μπρούκλιν το νέρο έχει φτάσει τα 20 εκατοστά ενώ στο Σέντραλ Παρκ στα 15 εκατοστά μέχρι στιγμής.

New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O pic.twitter.com/xw1EgGvXmM — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 29, 2023

Η κυβερνήτης προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν στα σπίτια τους αν μπορούν και δήλωσε ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν ομάδες διάσωσης από πλημμύρες στις κομητείες Nassau και Westchester.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

«Είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να αποφύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους», ανέφερε η κυβερνήτης σε δήλωσή της.

The NYC area is facing major flooding as heavy rain slams New York, New Jersey, Pennsylvania and Connecticut. Parts of Brooklyn were submerged by 1 to 2 inches per hour of rain by Friday morning. pic.twitter.com/LH0BIEuNDH — ABC News (@ABC) September 29, 2023

Ολες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης έχουν ανασταλεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι ο χώρος ανεφοδιασμού καυσίμων του αεροδρομίου και οι κοντινοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Flooding in the New York City area submerged roads and disrupted subway service during the Friday morning commute.pic.twitter.com/p1J5xc0ASF — Ground News (@Ground_app) September 29, 2023

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καταιγίδες οφείλονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Οι αρχές της Πολιτείας αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο, ιδίως μετά το πέρασμα του τυφώνα Ιντα, τον Σεπτέμβριο του 2021, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σπιτιών που είχαν μετατραπεί σε διαμερίσματα.

