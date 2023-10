Η Τουρκία έπληξε κουρδικούς στόχους μετά την επίθεση στην Αγκυρα

Η Τουρκία πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ, λίγες ώρες μετά την επίθεση αυτοκτονίας στο υπουργείο Εσωτερικών στην Αγκυρα, η οποία ήταν η πρώτη στην τουρκική πρωτεύουσα από το 2016.

Συνέβη σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Κοινοβουλίου την Κυριακή, λίγες ώρες προτού οι βουλευτές επιστρέψουν μετά τις τρίμηνες καλοκαιρινές διακοπές.

Turkish warplanes carry out air strikes on PKK terrorist targets in northern Iraq in retaliation for terror attack in Ankara pic.twitter.com/GPmFaCvnbS

Σε ομιλία του με αφορμή την επαναλειτουργία του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την επίθεση ως «τα τελευταία φτερά της τρομοκρατίας» και πρόσθεσε: «Αυτοί που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους και δεν θα τους πετύχουν ποτέ».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «20 στόχοι καταστράφηκαν και πολλοί μαχητές του PKK εξουδετερώθηκαν».

Από την πλευρά του, το PKK ανακοίνωσε ότι η βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αγκυρα πραγματοποιήθηκε από ομάδα που συνδέεται με αυτό, ένα μέλος της οποίας ανατινάχθηκε.

Δεύτερος δράστης σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, την ΕΕ, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία.

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές φέρονται να είχαν ως στόχο αποθήκες και καταφύγια που χρησιμοποιεί το PKK, σύμφωνα με την Αγκυρα.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο «την εξουδετέρωση του PKK και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων, την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από το βόρειο Ιράκ εναντίον του πληθυσμού και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων», όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Rudaw γνωστοποίησε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο το όρος Καντίλ κοντά στα σύνορα με το Ιράν, το οποίο θεωρείται προπύργιο του PKK.

Το Τάγμα Αθανάτων ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας. Η ίδια ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για τις δύο βομβιστικές επιθέσεις που είχαν πλήξει την τουρκική πρωτεύουσα το 2016.

«Προβλεπόταν συγκεκριμένα ότι η ενέργεια θα πραγματοποιούνταν την ημέρα έναρξης των εργασιών του Κοινοβουλίου, πολύ κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου», ανέφερε η ανακοίνωση ανάληψης της ευθύνης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ώρα της επίθεσης επιλέχθηκε για να αποφευχθεί μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Πραγματοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί, χωρίς κανένα εμπόδιο».

Το περιστατικό ξεκίνησε την Κυριακή το πρωί, όταν ένας από τους δράστες βγήκε από όχημα και πέταξε εκρηκτικό στο κτίριο του υπουργείου για να αποσπάσει την προσοχή της ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο δεύτερος επιτιθέμενος άνοιξε πυρ εναντίον των φρουρών στην πύλη του υπουργείου, πριν πυροδοτήσει βόμβα αυτοκτονίας.

Το πρώτο άτομο, εν τω μεταξύ, έτρεξε μέσα στον περίβολο και δέχτηκε πυρά από την αστυνομία.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ενας δέχτηκε πυρά στο στήθος και άλλος υπέστη τραύματα στα πόδια και στο μάτι.

WARNING GRAPHIC: A second (less viral, more graphic) angle of the Ankara attack claimed by the PKK

Details and the other angle linked below pic.twitter.com/yrwASLAAgp

— FUNKER530 (@FunkerActual) October 1, 2023