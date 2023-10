Ο Τομ Χανκς προειδοποιεί ότι «ψεύτικη έκδοση» του εαυτού του χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση

Σε μήνυμα προς τους 9,5 εκατομμύρια followers του στο Instagram, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η εικόνα του χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά του.

«ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υπάρχει ένα βίντεο εκεί έξω που προωθεί κάποιο οδοντιατρικό πρόγραμμα με τεχνητή έκδοση του εαυτού μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό», έγραψε ο Χανκς πάνω σε κλιπ με εικόνα του εαυτού του που δημιουργήθηκε από υπολογιστή.

Tom Hanks Warns of an AI Version of Him Used to Promote Dental Plan: “I Have Nothing to Do With It” https://t.co/9pJ4nGMSEp

— The Hollywood Reporter (@THR) October 1, 2023