Ο Οκτώβριος μπήκε με καύσωνα και ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ισπανία

Οι πρώτες ημέρες του φετινού Οκτωβρίου στην Ισπανία ήταν οι θερμότερες από τότε που άρχισε η καταγραφή των μετρήσεων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Σχεδόν το 40% των μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου.

Το φθινόπωρο πρόσφερε μέχρι στιγμής λίγη ανάπαυλα στους Ισπανούς, έπειτα από ένα καλοκαίρι με τέσσερις καύσωνες, συνολικής διάρκειας 24 ημερών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας που αποδίδεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

«Στο μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, οι θερμοκρασίες την 1η Οκτωβρίου ήταν από επτά έως και 14 βαθμούς πάνω από το κανονικό για αυτήν την εποχή του χρόνου», σχολίασε ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, προσθέτοντας ότι καταγράφηκαν σχεδόν 100 ρεκόρ την Κυριακή.

Δύο πόλεις στη νότια και κεντρική Ισπανία, το Μπανταχόζ και το Μοντόρο, έσπασαν το ρεκόρ για την ηπειρωτική Ισπανία με 38 και 38,2 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,5 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί στο θέρετρο Μαρμπέγια τον Οκτώβριο του 2014.

#ImageOfTheDay

An unseasonal #heatwave is ongoing in the Iberian Peninsula

According to @AEMET_Esp, temperatures could rise up to 10°C above reference values ♨️

Yesterday in Badajoz, #Spain 🇪🇸, temperatures 🌡️ peaked at 37.9°C

⬇️#Sentinel3 image of 30 September pic.twitter.com/WBUc2eZfpI

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 1, 2023