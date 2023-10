Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν αποκλείει πια την ευλογία ομόφυλων ζευγαριών

Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, Πάπας Φραγκίσκος, άφησε πλέον ανοικτό το «παράθυρο» στην ευλογία ομόφυλων ζευγαριών, εν μέσω μιας «εκκλησιαστικής εξέγερσης» στη Γερμανία.

Σε επιστολή της 25ης Σεπτεμβρίου, ο Πάπας Φραγκίσκος γράφει πως υπάρχουν «καταστάσεις» που μπορεί να μην είναι «ηθικά αποδεκτές», αλλά για τις οποίες ένας ιερέας μπορεί να εκτιμήσει, κατά περίπτωση, αν μπορεί να δώσει την ευλογία του – εφόσον αυτή η ευλογία παραμένει κάτι ξεχωριστό από το μυστήριο του γάμου.

«Δεν μπορούμε να είμαστε δικαστές που μόνο αρνούνται, απωθούν και αποκλείουν», έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος, προσθέτοντας πως οι ιερείς θα πρέπει να διακρίνουν με σύνεση τις μορφές ευλογίας «που ζητούνται από ένα ή περισσότερα άτομα, οι οποίες δεν μεταδίδουν λανθασμένα την ιδέα ενός γάμου. Διότι όταν κάποιος ζητάει ευλογία, ζητάει βοήθεια από τον Θεό».

Ηδη ευλογούνται ομόφυλα ζευγάρια στην Κολωνία

Πρόσφατα, στη σκιά του καθεδρικού ναού της Κολωνίας, ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια στάθηκαν στην ουρά για να δεχθούν την ευλογία για την ένωσή τους, από καθολικούς ιερείς που φορούσαν άμφια στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Την ίδια ώρα η χορωδία νέων του Αγίου Στεφάνου τραγουδούσε το “All You Need Is Love”.

«Ηταν μια πράξη αγάπης – αλλά και εξέγερσης, ξεκάθαρη περιφρόνηση της απόφασης του Βατικανού πως οι ενώσεις ομοφυλοφίλων δεν πρέπει να γιορτάζονται ή να αναγνωρίζονται», σχολιάζει η Wall Street Journal σημειώνοντας πως η Γερμανική Καθολική Εκκλησία, είναι γνωστή «για την υπέρβαση των ορίων»: «Το ερώτημα για 1,3 δισεκατομμύρια Καθολικούς είναι αν η γερμανική εκκλησία είναι κατάφωρα ανυπάκουη, ή αν δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο».

Η θέση του Πάπα Φραγκίσκου φαίνεται να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με μια παλαιότερη ανακοίνωση του Βατικανού, του 2021, που επαναλάμβανε την απαγόρευση της ευλογίας ζευγαριών του ίδιου φύλου. Ο Πάπας έχει λάβει αξιοσημείωτες αποστάσεις από τον συντηρητικό αξιωματούχο που λέγεται ότι ήταν ο «αρχιτέκτονας» αυτής της απόφασης και διόρισε έναν συνάδελφό του από την Αργεντινή, που φαίνεται να διατηρεί διαφορετική άποψη.

