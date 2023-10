Ο ΟΗΕ ενέκρινε αποστολή στην Αϊτή για την αντιμετώπιση των συμμοριών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδότησε χθες, Δευτέρα, ξένη αποστολή ασφαλείας στην Αϊτή, ένα χρόνο αφότου η χώρα της Καραϊβικής ζήτησε βοήθεια για την καταπολέμηση βίαιων συμμοριών που έχουν κυριεύσει σε μεγάλο βαθμό την πρωτεύουσά της Πορτ-ο-Πρενς.

«Περισσότερο από απλή ψηφοφορία, αυτή είναι στην πραγματικότητα έκφραση αλληλεγγύης προς έναν πληθυσμό που βρίσκεται σε κατάσταση αγωνίας», δήλωσε στο συμβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών της Αϊτής Ζαν Βίκτορ Γενέους. «Είναι αχτίδα ελπίδας για τους ανθρώπους που υποφέρουν πάρα πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Το 15μελές συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ισημερινό, το οποίο εξουσιοδοτεί τη λεγόμενη Πολυεθνική αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Η Κίνα και η Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την έγκριση της γενικής χρήσης βίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 του ιδρυτικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τα υπόλοιπα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ.

«Εχουμε προχωρήσει για να δημιουργήσουμε νέο τρόπο διατήρησης της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, ανταποκρινόμενοι στις επανειλημμένες εκκλήσεις ενός κράτους-μέλους που αντιμετωπίζει πολυδιάστατη κρίση εν μέσω ανησυχητικής σπειροειδούς βίας συμμοριών», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης Τζέφρι Ντε Λαουρέντις.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επέκτεινε επίσης το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ για να συμπεριλάβει όλες τις συμμορίες – ένα μέτρο που ήθελε η Κίνα.

Αξιωματούχοι της Αϊτής είπαν ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται από συμμορίες πιστεύεται ότι εισάγονται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπάργκο προηγουμένως ίσχυε μόνο για συγκεκριμένα άτομα.

«Πρόκειται για πολύ σημαντική απόφαση. Εάν το συμβούλιο είχε κάνει αυτό το βήμα νωρίτερα, η κατάσταση ασφαλείας στην Αϊτή δεν θα είχε επιδεινωθεί», τόνισε ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ Ζανγκ Τζουν μιλώντας στο συμβούλιο μετά την ψηφοφορία.

Η ανταπόκριση στο αίτημα της Αϊτής για βοήθεια καθυστέρησε, καθώς αναζητούνταν χώρες πρόθυμες να ηγηθούν της αποστολής βοήθειας. Η Κένυα προσφέρθηκε τον Ιούλιο με δέσμευση 1.000 αστυνομικών.

Στη συνέχεια, οι Μπαχάμες δέσμευσαν 150 άτομα, ενώ η Τζαμάικα και η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ανακοίνωσαν ότι είναι επίσης πρόθυμες να βοηθήσουν.

«Η εντολή δεν αφορά μόνο την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και την ανοικοδόμηση της Αϊτής – την πολιτική της, την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κένυας Αλφρεντ Μουτούα, σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ στον λογαριασμό του X.

I thank the United Nations Security Council #UNSC for adopting the Resolution that gives the mandate to intervene in Haiti to help our suffering brothers and sisters. I thank all those that have constructively participated to make the resolution fit for purpose and the effective… pic.twitter.com/Cfuz2efv3p

— 𝓓𝓻. 𝓐𝓵𝓯𝓻𝓮𝓭 𝓝. 𝓜𝓾𝓽𝓾𝓪 (@DrAlfredMutua) October 2, 2023