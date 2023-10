Δεκατετράχρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις σε εμπορικό κέντρο στην Μπανγκόκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας αλλοδαπός, από την επίθεση 14χρονου ενόπλου σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ την Τρίτη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 14χρονος, φερόμενος ως δράστης, έχει ήδη συλληφθεί, προσθέτοντας ότι έχει πάρει «τον έλεγχο της κατάστασης».

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να τρέχουν για να βγουν από το εμπορικό κέντρο Siam Paragon, καθώς η αστυνομία προχωρούσε σε εκκένωση του χώρου.

Ενα από τα βίντεο δείχνει κόσμο να κρύβεται σε σκοτεινό χώρο μέσα σε εστιατόριο. Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει τις αναφορές ή την αυθεντικότητα των βίντεο.

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3 ανέφερε ότι ακούγονταν πυροβολισμοί.

[Update] People are seen leaving the shopping mall.

The gunshots, confirmed by the police, are coming from the M floor, where an active shooter is believed to be on-site.#Thailand #Bangkok #สยามพารากอน pic.twitter.com/MT3eZmY5nP

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 3, 2023