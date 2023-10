Τραγωδία στη Βενετία: Τουλάχιστον 21 νεκροί λόγω πτώσης λεωφορείου από γέφυρα

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από γέφυρα ύψους περίπου 10 μέτρων, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους 15 τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Fatalities reported after a bus carrying tourists crashed off an overpass in Venice, Italy https://t.co/DBAKwwgTDA pic.twitter.com/iY7Nf5j1q4

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο, το οποίο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κινούνταν με αέριο, ξέφυγε για άγνωστο λόγο από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπαριέρες και έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα.

Στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους επιβαίνοντες να απανθρακωθούν. «Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί νεκροί», δήλωσε μέλος των σωστικών συνεργείων.

Τουλάχιστον 40 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ όλες οι υγειονομικές μονάδες και τα νοσοκομεία της περιοχής τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκαν να μεταβούν στις θέσεις και δόθηκαν εξιτήρια σε ασθενείς για να απελευθερωθούν κλίνες για τους τραυματίες. Η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ του Μέστρε και του σταθμού Σάντα Λουτσία στη Βενετία διεκόπη.

#WATCH | At least 21 people died after a city bus carrying tourists to a campground crashed off an overpass near Venice in northern Italy and caught fire, the city’s prefect Michele Di Bari said: Reuters pic.twitter.com/rMNjksucn0

— ANI (@ANI) October 3, 2023