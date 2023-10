Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στη Συρία

Ενα αμερικανικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που επιχειρούσε κοντά σε αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στη WSJ, δήλωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως Τούρκους αξιωματούχους ότι επιχειρούσαν κοντά στα χερσαία στρατεύματά τους.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε στο Reuters ότι το drone δεν ανήκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ήταν στη γνώση τους ότι επρόκειτο για τουρκικό drone.

