Καναδάς: Ασυνήθιστο κύμα ζέστης στα ανατολικά – «Ανήκουστο για Οκτώβριο»

«Εξαιρετικό», «ανησυχητικό», «ασυνήθιστο»: ο ανατολικός Καναδάς έσπασε το ρεκόρ ζέστης αυτή την εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ένα γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους ειδικούς και τους κατοίκους, που αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.

«Δεν έχει ξαναγίνει τον μήνα Οκτώβριο», εξήγησε ο Ζαν-Φιλίπ Μπεγκίν, μετεωρολόγος της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Καναδά.

“It’s unheard of for a day in October.”

