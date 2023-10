Και οι Δημοκρατικοί κατά Μπάιντεν για το νέο τείχος στα σύνορα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δέχεται κριτική τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο και από τους Δημοκρατικούς για την απόφαση της κυβέρνησής του να κατασκευάσει νέο τείχος κατά μήκος των συνόρων στο Τέξας.

Ο Μπάιντεν, απαντώντας στους επικριτές του, τόνισε ότι δεν είναι σε θέση να σταματήσει τις εργασίες, καθώς η χρηματοδότηση του έργου είχε υπογραφεί επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος τόνισαν «πως τα τείχη δεν είναι αποτελεσματικά», ενώ οι αντίπαλοι Ρεπουμπλικανοί τον κατηγόρησαν για υποκρισία.

Σε συνέχεια της απόφασης, πρόκειται να κατασκευαστεί τείχος 32 χιλιομέτρων σε αραιοκατοικημένο τμήμα της κοιλάδας Ρίο Γκράντε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία το 2020, ο Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευτεί ως προς το ότι δεν επρόκειτο να κατασκευάσει ούτε ένα μέτρο τείχους εφόσον εκλεγόταν. Είχε δηλώσει ακόμα ότι το τείχος δεν αποτελεί «σοβαρή πολιτική λύση».

Ωστόσο, την Τετάρτη, η κυβέρνησή του, κάνοντας χρήση σαρωτικών εκτελεστικών εξουσιών προχώρησε στην κατάργηση νόμων, μεταξύ των οποίων για την προστασία της άγριας ζωής, για να επιτρέψει την κατασκευή του τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό στο νότιο Τέξας.

The Biden administration gives the go-ahead for a new border wall in south Texas, despite promising not to build another foot of the wall if elected.

“This is a very stark reversal. Biden had been staunchly opposed to Trump’s border policies,” @selinawangtv reports. pic.twitter.com/H0WvFtIS85

— ABC News Live (@ABCNewsLive) October 5, 2023