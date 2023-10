Σε κατάσταση πολέμου το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Το ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα στο Ισραήλ τη μεγαλύτερη επίθεση εδώ και χρόνια, αιφνιδιάζοντας με ενόπλους που πέρασαν τα σύνορα, σε συνδυασμό με μπαράζ ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα μετά την ομοβροντία ρουκετών από τη Χαμάς που έπληξαν πολλά σημεία της χώρας.

Πρόσθεσε ότι «ο εχθρός θα πληρώσει τέτοιο τίμημα που όμοιο του ποτέ δεν έχει γνωρίσει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι «τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά των μαχητών που διείσδυσαν χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα, διά θαλάσσης και ξηράς».

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες και πρόσθεσε ότι «φυσικά υπάρχουν απώλειες».

Νωρίτερα, καθώς ηχούσαν οι προειδοποιητικές σειρήνες στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για πόλεμο, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των αξιωματούχων ασφαλείας. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός σε σύντομη ανακοίνωση πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή τη στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε «πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», οι Ισραηλινοί στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και δήλωσε: «Το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός έχει εγκρίνει την επιστράτευση εφέδρων.

Το περιστατικό του Σαββάτου ήταν το πιο σοβαρό μετά τον πόλεμο των 10 ημερών το 2021, με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας στο νότιο Ισραήλ.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ένωσε τις δυνάμεις της με τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Today is the holiday of Simchat Torah but Israelis are celebrating in bomb shelters as dozens of rockets were fired from Gaza at Israeli civilians and an estimated 50 Hamas terrorist gunmen infiltrate Israel and target civilians. The world MUST condemn this! pic.twitter.com/HpYH1mdXWb

— Tim Cooke (@sqlblues) October 7, 2023