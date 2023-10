Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.000 οι νεκροί κατά τις τοπικές αρχές

Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ισχυρό σεισμό του Σαββάτου μεγέθους 6,3 βαθμών που έπληξε την περιοχή της Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, ανέφερε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Συγκεκριμένα, τους 2.053 έφθασε ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, στον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου είχε αναφέρει την απώλεια τουλάχιστον 500 ζωών από τον σεισμό και τους μετασεισμούς στην περιοχή.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.

Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC

