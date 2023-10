Η Χαμάς αποκάλυψε τα drones «καμικάζι» που χρησιμοποιεί εναντίον Ισραηλινών

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα αυτοσχέδιο επιθετικό drone, γνωστό και ως «καμικάζι», που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίθεσης στο Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου.

Βίντεο που ανέβασε την Κυριακή η οργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διάφορες θέσεις από όπου εκτοξεύονται τα drone.

Το drone που κατασκευάστηκε από τη Χαμάς, φέρει κεφαλή βάρους 30 κιλών και μπορεί να πετάξει έως και 250 χιλιόμετρα. Πιστεύεται επίσης ότι είναι προγραμματισμένο με συντεταγμένες GPS και δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό του στόχου του, ενώ μπορεί να κατευθυνθεί οπτικά προς το στόχο με επίγειο χειριστή και μια κάμερα.

⚡️Hamas publishes scenes of the “Al-Zawari” suicide drone that entered service and participated in the crossing of the troops into occupied territories pic.twitter.com/LQNlunhhUh

— War Monitor (@WarMonitors) October 8, 2023