Σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ – «Ακούστηκαν εκρήξεις»

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται μάρτυρες, στην Ιερουσαλήμ ακούστηκαν και εκρήξεις που ίσως προκλήθηκαν από πυραυλικά πλήγματα ή από εναέριες αναχαιτίσεις.

🚨Sirens sounding in Jerusalem and across Israel🚨

Σύμφωνα με τη Χααρέτζ, καταιγισμός ρουκετών εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα στο Ισραήλ γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, ενεργοποιώντας τις σειρήνες σε δεκάδες πόλεις και οδηγώντας τους πολίτες στα καταφύγια.

Sirens just rang out in Jerusalem as people rushed to their shelters.

We at the Ministry of Foreign Affairs are in the shelter and are safe. pic.twitter.com/ghI7FHeICI

— David Saranga (@DavidSaranga) October 9, 2023