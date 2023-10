Αμβούργο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο – Απειλή βόμβας σε αεροπλάνο από το Ιράν

Το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία ανέστειλε σήμερα τις πτήσεις, καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα σε αεροπλάνο από την Τεχεράνη μετά από απειλή βόμβας που εστάλη μέσω email, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

#BREKING : Operations at Hamburg Airport were stopped after receiving notice that a bomb had been placed on a plane departing from Tehran. pic.twitter.com/c1yahWt92V

— EHA News (@eha_news) October 9, 2023