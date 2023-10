Το Βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ στον φυλακισμένο Τούρκο Οσμάν Καβαλά

Ο Οσμάν Καβαλά τιμήθηκε σήμερα με το Βραβείο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Βάτσλαβ Χάβελ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο 66χρονος επιχειρηματίας, με μεγάλη φιλανθρωπική δράση, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και στη συνέχεα καταδικάστηκε το 2022 σε ισόβια κάθειρξη από την τουρκική δικαιοσύνη για «απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης», μέσω της χρηματοδότησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του «κινήματος Γκεζί» το 2013.

The 2023 Václav Havel Human Rights Prize – which honours outstanding civil society action in defence of human rights – has been awarded to imprisoned Turkish human rights defender Osman #Kavala.

Watch the award ceremony here:https://t.co/iWb0XAtYOD

