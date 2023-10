Ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς με χάρτες και διαγράμματα

Πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα των εχθροπραξιών τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ, καθώς παράλληλα με τις επιχειρήσεις απέναντι στη Χαμάς, ο στρατός βομβαρδίζει με ελικόπτερα και θέσεις στον νότιο Λίβανο. Με άμεση απάντηση απειλεί η Χεζμπολάχ.

Ο απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται καθώς με βάση τις τελευταίες πληροφορίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το τελευταίο 24ωρο, η αεροπορία έχει πλήξει πάνω από 2.400 στόχους της Χαμάς.

Between Saturday and Monday morning, over 1,200 targets were hit by Israeli aircraft across the Gaza Strip, including weapons storage and manufacturing sites, command and control centers, rocket launchers and more.

Today we doubled that number. pic.twitter.com/bRxZetbNqP

— Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023