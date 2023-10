Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός εισέβαλε με το όχημά του στο κινεζικό προξενείο (βίντεο)

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες, Δευτέρα, έναν άνθρωπο ο οποίος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο προξενείο της Κίνας στον χώρο όπου εκδίδονται οι θεωρήσεις εισόδου.

Λίγο αργότερα το κινεζικό προξενείο επεσήμανε σε ανάρτησή του στο WeChat ότι από σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του γραφείου έκδοσης βίζας μέχρι νεοτέρας.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος δεν είναι ξεκάθαρες ακόμη και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν έχει εξακριβώσει ακόμη την ταυτότητα του δράστη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

NEW VIDEO: Car crashes into the Chinese Consulate in San Francisco.

A witness says the driver, who was shot by police, yelled “Where’s the CCP?” pic.twitter.com/40g2eUsZNH

— BNO News (@BNONews) October 10, 2023