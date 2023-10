Πυρά Ερντογάν κατά Ισραήλ: Συμπεριφέρεται όχι ως κράτος, αλλα σαν οργάνωση

«Εναντιωνόμαστε στην δολοφονία των αμάχων στο Ισραήλ. Αναλόγως, δεν αποδεχόμαστε για κανέναν λόγο την σφαγή των αμάχων στη Γάζα απο τους ανελέητους βομβαρδισμούς» διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στα μέλη του κόμματός του την Τετάρτη, μια ημέρα μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του, στις οποίες εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ΗΠΑ, στον απόηχο της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

«Όταν κόβεις την παροχή νερού, ρεύματος αλλά και την πρόσβαση μιας πόλης και καταστρέφεις της υποδομές της, όταν καταστρέφεις τα τζαμιά, τις εκκλησίες και τα σχολεία, εμποδίζεις τις ανθρωπιστικές παροχές στους κατοίκους, καταστρέφεις κτίρια γεμάτα με αμάχους, σε μια σύγκρουση που γίνεται με κάθε ντροπιαστικό τρόπο, αυτό δεν είναι πόλεμος, αλλά σφαγή» πρόσθεσε.

Erdogan: We are against the killing of civilians in Israel. But we also oppose the massacre of defenceless innocents in Gaza by bombardments

Israel should act like a state, not like an organisation, otherwise it will diminish its international standing

