O δορυφόρος του Copernicus κατέγραψε τις επιθέσεις της Χαμάς

Ενας δορυφόρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος περνώντας πάνω από το Ισραήλ, κατέγραψε όσα διαμείφθηκαν στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας, πέντε ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς.

Η επίθεση της Χαμάς πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν καπνό και φωτιά να υψώνεται από τις τοποθεσίες όπου έπεσαν ρουκέτες και όλμοι, από κιμπούτς που πυρπολήθηκαν με τους κατοίκους τους μέσα και από το πάρκινγκ του κιμπούτς Re’im, όπου εκατοντάδες Ισραηλινοί σφαγιάστηκαν ενώ παρακολουθούσαν ένα ρέιβ.

Ο δορυφόρος Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus παρέχει εικόνες υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εδάφους και υδάτινων επιφανειών. Παρέχει, για παράδειγμα, εικόνες στο ορατό, εγγύς υπέρυθρο φάσμα, δείκτες υγρασίας αλλά και σωρεία συνδυαστικών φασματικών απεικονίσεων χάρη στα πολλά κανάλια που διαθέτει. Οι δίδυμοι δορυφόροι Sentinel-2A και Sentinel-2B εκτοξεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2015 και στις 7 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα.

In addition to the previous image (open thread), here you go a quick zoom, move and overall overview of both territories. You can see more most impacted areas. #Copernicus #Sentinel2 🛰️ Gaza | Israel 2023-10-07 pic.twitter.com/1eJV6jMhGy

— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) October 7, 2023