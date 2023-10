ΥΠΕΞ Ισραήλ: Επίθεση κατά Ισραηλινού διπλωμάτη στο Πεκίνο – «Πιθανή τρομοκρατική ενέργεια»

Υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο νοσηλεύεται μετά από επίθεση σε βάρος του, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο διπλωμάτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε εκτός πρεσβείας, διερευνάται, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ωστόσο, οι Αρχές το αντιμετωπίζουν ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

🔴 Israeli diplomat in China stabbed in possible terrorist attack, diplomat’s condition believed to be stable

