Στη Σούδα για ανεφοδιασμό τα αντιτορπιλικά USS Roosevelt και USS Thomas Hudner

Στον ναυθστάθμο της Σούδας έφτασαν σήμερα τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού USS Roosevelt και USS Thomas Hudner.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 6ου Στόλου στο X, τα δυο πλοία «έλαβαν υλικοτεχνική υποστήριξη και καύσιμα».

The @USNavy guided-missile destroyers USS Roosevelt and USS Thomas Hudner moored at the @NATO Marathi Pier Complex in Greece ⚓

The ships are in port to receive fuel and logistical support from Sailors and personnel assigned to @NSA_SoudaBay @US_EUCOM @CENTCOM pic.twitter.com/abf1d8Cs7i

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 13, 2023