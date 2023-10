Ερυθρός Σταυρός: «Αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε τους αδύναμους» παρά την εντολή εκκένωσης της Γάζας

Το διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου συγκλονισμένο από την ανθρώπινη δυστυχία που απλώνεται στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι εθελοντές του «αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πλέον αδύναμους» παρά τις εντολές για εκκένωση του βόρειου τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις φρικιαστικές επιθέσεις που δέχθηκε το Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο (…) αλλά οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν επίσης την άνευ ορίων καταστροφή στην Γάζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ανησυχούμε πολύ για την εντολή εκκένωσης στην Γάζα. Οι εθελοντές μας αρνούνται να φύγουν και να εγκαταλείψουν εκείνους που έχουν περισσότερο την ανάγκη τους. Πρέπει να προστατευθούν – για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους άλλους».

Our plea @ICRC & @IFRC to the parties to the conflict in #Israel & #Gaza: put an end to this devastating spiral of suffering, on both sides. Human pain & misery cannot be quantified or compared. Humanity must prevail – and the best way to do so is by upholding the rules of #IHL. pic.twitter.com/1fmTkw1b0e

