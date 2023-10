Ανάρτηση της Tζ. Κ. Ρόουλινγκ για 12χρονη φαν του «Χάρι Πότερ» όμηρο της Χαμάς

Η

συγγραφέας του «Χάρι Πότερ» Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ανέβασε στον λογαριασμό της στο X μια φωτογραφία της Νόγια Νταν, ενός 12χρονου κοριτσιού στο φάσμα του αυτισμού, που παραμένει αιχμάλωτη της Χαμάς. Η Νόγια κρατάει ένα βιβλίο του «Χάρι Πότερ» μαζί με ένα ραβδί του μικρού μάγου.

«Για προφανείς λόγους, αυτή η εικόνα με συγκίνησε», αναφέρει η συγγραφέας, προσθέτοντας ότι η απαγωγή παιδιών είναι «απεχθής και εντελώς αδικαιολόγητη» και εκφράζοντας την ελπίδα για την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων στη Γάζα.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 16, 2023