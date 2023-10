Δολοφονική επίθεση στις Βρυξέλλες: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα – Ασύλληπτος ο δράστης

Ασύλληπτος παραμένει, έως αυτή την ώρα, ο δράστης του διπλού δολοφονικού χτυπήματος στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, που τέθηκαν στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατικό κίνδυνο.

Ο ένοπλος σκότωσε δύο περαστικούς το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ακόμα ένα άτομο τραυματίστηκε. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 19:00 τοπική ώρα.

Εικόνες που τραβήχτηκαν από κάτοικο της περιοχής δείχνουν έναν άνδρα με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, να κραδαίνει ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να απομακρύνεται.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον ένοπλο που πυροβόλησε έναν περαστικό σε μια είσοδο και στη συνέχεια άλλα δύο άτομα σε ένα ταξί. Ο δράστης φέρεται να φώναξε «Ο Θεός είναι μεγάλος».

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως εξετάζουν το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση και ο πρωθυπουργός του Βελγίου επιβεβαίωσε αργότερα ότι τα θύματα ήταν Σουηδοί.

Μετά το χτύπημα, ένα βίντεο με έναν αραβόφωνο άνδρα αναρτ΄θηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πραγματοποίησε την επίθεση «στο όνομα του Θεού». Ο άνδρας στο βίντεο ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του το βίντεο, αλλά δεν μπορεί, προς το παρόν, να επιβεβαιώσει αν πρόκειται για τον ένοπλο δράστη που άνοιξε πυρ στη λεωφόρο d’Ypres.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων του Βελγίου και της Σουηδίας, στο στάδιο King Baudouin, διακόπηκε και οι φίλαθλοι έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στο γήπεδο. Οι αρχές επεξεργάζονται σχέδιο εκκένωσης για τους φιλάθλους, καθώς η περιοχή γύρω από το στάδιο παραμένει αποκλεισμένη.

Τις εξελίξεις παρακολουθούν στο ειδικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων ο πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ ντε Κρο μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς του.

Ο ντε Κρο έκανε ανάρτηση στο Χ: «Εξέφρασα τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Σουηδό πρωθυπουργό μετά την αποψινή οδυνηρή επίθεση εναντίον Σουηδών πολιτών στις Βρυξέλλες. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν τους αγαπημένους τους. Ως στενοί εταίροι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι κοινός».

Μήνυμα υψίστου συναγερμού εστάλη πριν από λίγο από την Κομισιόν, μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο προς το προσωπικό της επιτροπής, το περιστατικό χαρακτηρίζεται «τρομοκρατικό» και συνιστάται στους υπαλλήλους να είναι σε επαγρύπνηση καθώς και να αποφύγουν να βρεθούν σε δημόσιο χώρο έως ότου ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει παράλληλα ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας διεξάγουν αυτή την ώρα επιχείρηση. Επειδή ο δράστης παραμένει ασύλληπτος καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ: «Απόψε οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των δύο θυμάτων αυτής της απεχθούς επίθεσης στις Βρυξέλλες». Εκφράζει παράλληλα την αμέριστη στήριξη της προς τη βελγική αστυνομία, προκειμένου να συλληφθεί άμεσα ο ύποπτος. «Μαζί παραμένουμε ενωμένοι εναντίον του τρόμου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

