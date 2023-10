Ταϊλάνδη: Πέντε νεκροί από τις πλημμύρες – Ερχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου οι αρχές προειδοποιούν πως προβλέπονται νέα κακοκαιρία σήμερα, εν μέσω της περιόδου του μουσώνα.

Ξαφνική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους προχθές Κυριακή στην επαρχία Παγιάο, η οποία γειτονεύει με το Λάος, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 33 τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Flash floods triggered by heavy rainfall swamped a Phayao district last night (Oct. 14) killing three villagers with two others missing. #Thailand #ThaiNews #flooding

