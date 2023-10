Η Χαμάς παίζει το χαρτί του ψυχολογικού πολέμου

Η δημοσιοποίηση από την Χαμάς του πρώτου βίντεο, με την 21χρονη ισραηλινή αιχμάλωτο Μία Σεμ, να καλεί τις αρχές της χώρας της να την απελευθερώσουν, αποτελεί μία πρόγευση του νέου σταδίου της έκρυθμης κατάστασης που διαμορφώθηκε από την έναρξη του πολέμου.

Ο ψυχολογικός πόλεμος που μόλις άρχισε να διεξάγει η τρομοκρατική οργάνωση έχει αποδέκτες πολλαπλούς. Πρωτίστως, στοχεύει στην ισραηλινή κοινή γνώμη που βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, εκφράζοντας παράλληλα κατά τρόπο ξεκάθαρο την δυσπιστία της προς την πολιτική ηγεσία, τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, θεσμούς που μέχρι πρότινος θεωρούσε άτρωτους. Από την άλλη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Χαμάς επέλεξε τη συγκεκριμένη ισραηλινή, η οποία είναι παράλληλα και γαλλίδα υπήκοος.

Ετσι, η Χαμάς ουσιαστικά επιδιώκει να διεθνοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αίτημά της να απελευθερωθούν 6.000 στελέχη της που εκτίουν τις ποινές τους στις ισραηλινές φυλακές ασφαλείας, σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση των 199 επιβεβαιωμένων μέχρι σήμερα ισραηλινών πολιτών που κρατούνται αιχμάλωτοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

