Επεισοδιακές διαδηλώσεις στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Aγκυρα και στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ, Τρίτη, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αγκυρα αλλά και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια.

Οπως μετέδωσε το CNN Turk, «διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στην πρεσβεία. Διάβασαν το Κοράνι και επιτέθηκαν. Αντιδρούν στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα».

Και στην Κωνσταντινούπολη οι διαδηλωτές έκαψαν τη σημαία του Ισραήλ και προσπάθησαν να σπάσουν τα οδοφράγματα που είχε στήσει η αστυνομία.

Οργισμένες διαδηλώσεις ξέσπασαν, εκτός από την Τουρκία, και σε Λίβανο, Ιράν, Ιορδανία, Ιράκ, αλλά και πόλεις της Δυτικής Οχθης.

Israel’s bombing of Al Ahli Arab Hospital in Gaza triggers protests across many countries, including Türkiye, Jordan, Lebanon and Iran pic.twitter.com/O2Kc1uJsV4

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 18, 2023