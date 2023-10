Μακρόν σε Ζελένσκι: Η στήριξή μας δεν θα εξασθενήσει λόγω Μέσης Ανατολής

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η ένταση που επικρατεί πια στο μέτωπο Ισραήλ – Γάζας δεν πρόκειται να επηρεάσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Ο πολλαπλασιασμός των κρίσεων δεν θα αποδυναμώσει σε καμία περίπτωση τη γαλλική και ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ουκρανία, που θα συνεχισθεί για όσο διάστημα χρειασθεί», τόνισε ο Μακρόν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Μακρόν και Ζελένσκι συζήτησαν για τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ουκρανία θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι οι ενεργειακές υποδομές της θα βρεθούν ξανά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

I had a call with @EmmanuelMacron.

Ukraine highly values France’s military aid. President Macron and I focused on the next steps to strengthen Ukraine’s air defense, long-range, and naval capabilities.

We also discussed the Black Sea grain corridor and ways to protect it, as…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2023