Μεσανατολικό – Live: 13η ημέρα πολέμου – Ολες οι εξελίξεις

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει 27 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως τρόφιμα, για τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενα αεροσκάφος που μεταφέρει τα εν λόγ είδη βρίσκεται καθ' οδόν προς το Arish, μια αιγυπτιακή πόλη στο βόρειο Σινά που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Στη συνέχεια, η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναμένεται να διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα παραδοθεί, πρόσθεσε το υπουργείο.

???? Russia's EMERCOM to deliver 27 tonnes of humanitarian aid to the people of the Gaza Strip, mainly food supplies: flour, sugar, rice and pasta.



The Il-76 transport aircraft is already en route to Arish in Egypt. The Egyptian Red Crescent will ensure the delivery of the aid. pic.twitter.com/Jy4SdiPWu6