Αρκούδα περιφέρεται επί μισή ώρα σε σπίτι, «κλέβει» λαζάνια από το ψυγείο και φεύγει

Κάμερα ασφαλείας εγκατεστημένη στο εσωτερικό ενός σπιτιού στο Κονέκτικατ, κατέγραψε μια τετράποδη, πεινασμένη εισβολέα στο κυνήγι της… κατεψυγμένης λείας της.

Η αρκούδα με περισσή χαλαρότητα κινήθηκε στο χώρο για περίπου 35 λεπτά, κατευθυνόμενη τελικά στο ψυγείο της κουζίνας όπου με αξιοθαύμαστη ευκολία άνοιξε την κατάψυξη και πήρε τα κατεψυγμένα λαζάνια.

Όμως, προκειμένου να απολαύσει ανενόχλητη την αμυλούχα λεία της και να μην την πιάσουν στα πράσσα, πάτησε πάνω στην πόρτα του καταψύκτη και βγήκε από το παράθυρο του σπιτιού.

Η επίσκεψή της δεν είχε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Surveillance footage shows the moment a bear entered a home in Connecticut looking for food and stole a frozen lasagne 🐻🍝 pic.twitter.com/I1c9OSbi41

— Sky News (@SkyNews) October 18, 2023