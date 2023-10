Μεσανατολικό – Live: 15η ημέρα πολέμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Ο Γερμανός καγκελάριος, Ολαφ Σολτς, χαρακτήρισε «καλό και σημαντικό βήμα» την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι καλό και σημαντικό το γεγονός ότι μια πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει τώρα για τους κατοίκους της Γάζας. Εχουν ανάγκη από νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους», έγραψε ο Σολτς στην πλατφόρμα Χ.

It is good and important news that the first humanitarian aid is now being delivered to the people in Gaza. They need water, food and medicine - which will be provided.



The German government continues to work through all channels to alleviate the suffering in this conflict.