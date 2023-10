Ο Τραμπ εξυφαίνει νέα σχέδια εξόδου των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ (σ.σ. 2016 – 2020) αλλά πείστηκε από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του να μην το κάνει», σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone.

Ο,τι δεν έγινε ωστόσο στο παρελθόν, κατά το πρώτο πέρασμά του από τον Λευκό Οίκο, θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει στο μέλλον, εάν ο Τραμπ καταφέρει να εκλεγεί ξανά στην προεδρία το 2024, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Επικαλούμενοι πηγές με άμεση γνώση όσων έχουν προηγηθεί, οι συντάκτες του περιοδικού Rolling Stone υποστηρίζουν ότι ο Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος «συζητά και πάλι το πώς θα μπορούσε να βγάλει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εάν τα αιτήματά του δεν ικανοποιηθούν από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ θέλει να περιορίσει δραματικά την αμερικανική εμπλοκή σε μια απλή στάση «αναμονής» εντός του ΝΑΤΟ αλλά και να απομακρύνει από τα ανώτερα κλιμάκια της νέας κυβέρνησής του, εάν καταφέρει να επανεκλεγεί το 2024, όλους εκείνος τους οποίους ο ίδιος αποδοκιμάζει ως «NATO lovers».

Καθώς οδεύουμε πια προς το εκλογικό 2024, ο Τραμπ φέρεται να διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ και ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα χρειασθεί οι άλλες χώρες μέλη της Συμμαχίας να ικανοποιήσουν κάποια αμερικανικά αιτήματα. Πώς; Με δύο τρόπους κατά βάση: Αυξάνοντας σημαντικά τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και… αναθεωρώντας το Αρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας σε περίπτωση επίθεσης κατά μίας χώρας-μέλους, ένα Αρθρο βάσει του οποίου η ένοπλη επίθεση εναντίον ενός θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά τρόπο συλλογικό.

Η γραμμή του Τραμπ, περί απαγκίστρωσης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, προωθείται παράλληλα και από συντηρητικές δεξαμενές σκέψης στις ΗΠΑ όπως είναι για παράδειγμα το think-tank «Center for Renewing America», στον ιστοχώρο του οποίου έχει δημοσιευθεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο μια μελέτη για την «απομάκρυνση των ΗΠΑ από την Ευρώπη» («Pivoting the US Away from Europe to a Dormant NATO») που φέρει την υπογραφή του –γνωστού από την αρθρογραφία του στο περιοδικό the American Conservative– Σουμάντρα Μάιτρα.

Με πληροφορίες από Rolling Stone