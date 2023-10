Τουρκία: Σενάρια διαδοχής με πρωταγωνιστή τον γαμπρό του Ερντογάν

Στα 44 χρόνια του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ μπορεί να καυχιέται για πολλά: Η τουρκική «οικογενειακή επιχείρηση» Baykar, της οποίας εκείνος ηγείται μαζί με τον αδελφό του, Χαλούκ, έχει πια δει τη φήμη της να «απογειώνεται» ως η κατασκευάστρια των «made in Türkiye» μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar. Το όνομά του έχει πια ταυτισθεί με το success story της ανόδου των τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών (τέσσερις από τις οποίες βρίσκονται στη λίστα Top100 του DefenseNews για το 2023, εν προκειμένω οι Aselsan, TAI, Roketsan, ASFAT). Και ο γάμος του με τη Σουμεγιέ Ερντογάν, τη μικρότερη σε ηλικία από τις δύο κόρες του Τούρκου προέδρου, προχωρά χωρίς εμφανείς αναταράξεις, αν και το ζευγάρι έχει αποκτήσει μόνο ένα παιδί και όχι τρία όπως θα ήθελε ο πεθερός Ερντογάν.

Είναι σαφές, δε, ότι εάν συγκριθεί με όλους τους άλλους από τους πιο κοντινούς συγγενείς του Τούρκου προέδρου (τους προεδρικούς υιούς Αχμέτ και Μπιλάλ, τις προεδρικές θυγατέρες Σουμεγιέ και Εσρά, τον έτερο προεδρικό γαμπρό Μπεράτ Αλμπαϊράκ), ο επιχειρηματικά επιτυχημένος Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ είναι μακράν ο πιο λαοπρόβλητος…

Εάν ανατρέξει κανείς για παράδειγμα στον λογαριασμό του (με τους 2,3 εκατομμύρια ακολούθους) στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), θα τον δει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, να συναντάται με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, να φωτογραφίζεται με οικογένειες ψηφοφόρων κ.ά.

Τούτων δοθέντων, διερωτάται κανείς ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για τον 44χρονο «πατέρα» των τουρκικών drones.

Η εταιρεία του, η Baykar, εξακολουθεί να αναπτύσσεται λανσάροντας νέα μοντέλα (KIZILELMA, AKINCI, Bayraktar TB3). Η σύνδεσή της με την τουρκική αμυντική βιομηχανία την τοποθετεί, δε, στον πυρήνα του τουρκικού –προσωποκεντρικού ελέω Ερντογάν– πολιτικοεπιχειρηματικού συστήματος. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για άλλη μια επιτυχημένη επιχείρηση αλλά για ένα asset που συνδέει τον χώρο του επιχειρείν με εκείνους της άμυνας και της πολιτικής, σε μια χώρα που πορεύεται με όρους προβολής σκληρής ισχύος, αναθεωρητικής εξάπλωσης και στρατιωτικής γιγάντωσης όπως είναι η σύγχρονη Τουρκία.

Αυτό που μένει πια για τον Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ είναι να μπει, και επισήμως κάποια στιγμή, στον χώρο της πολιτικής… Πράγμα το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζει, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συντάκτες του newsletter «Τurkey recap».

Ο 44χρονος έχει πια στο πλευρό του μια νέα ομάδα δημοσίων σχέσεων, αποστολή της οποίας θα είναι να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media και μαζί τις «πολιτικές δηλώσεις» και τις εμφανίσεις του, που έχουν μάλιστα «πυκνώσει» το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «Τurkey recap».

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο εξελίξεων, ενισχύονται όμως παράλληλα και οι φήμες που θέλουν τον Μπαϊρακτάρ να μπαίνει στην πολιτική με την προοπτική να διαδεχθεί τον πεθερό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην προεδρία. «Βουλευτές στην Αγκυρα αναμένουν τώρα από τον νεαρό επιχειρηματία να κάνει μια δήλωση-έκπληξη τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Εράι Γκεργκιουλού από την τουρκική πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές αναμένονται, κανονικά, στην Τουρκία το 2028. Ο Ερντογάν θα είναι, τότε, 74 ετών και θα έχει ήδη συμπληρώσει 14 χρόνια στην προεδρία (2014 – 2028).

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ανακινούνται στην Τουρκία σενάρια γύρω από το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Ερντογάν στην εξουσία. Κάθε άλλο. Ωστόσο, κάποια από τα ονόματα που είχαν κυκλοφορήσει στο πρόσφατο παρελθόν ως πιθανά για αυτήν τη θέση (ενδεικτικά ήταν ως προς αυτό όσα ανέφερε, για παράδειγμα, ο Γκάρεθ Τζένκινς, το καλοκαίρι του 2021, σε άρθρο του στον ιστοχώρο «Turkey Analyst»), έχουν πια «καεί».

Ο (πρώην υπουργός Αμυνας) Χουλουσί Ακάρ, ο (πρώην υπουργός Εσωτερικών) Σουλεϊμάν Σοϊλού, και ο προεδρικός γαμπρός (και πρώην υπουργός Ενέργειας και Οικονομικών) Μπεράτ Αλμπαϊράκ έχουν πια απομακρυνθεί από την τουρκική κεντρική πολιτική σκηνή. Ποιοι απομένουν πίσω ως δυνητικοί διάδοχοι του Ερντογάν: μεταξύ άλλων ο νυν υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο νυν πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς και ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ…

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο ωστόσο, μέσα από άρθρο που είχε δημοσιεύσει στον ιστοχώρο του Foreign Policy Research Institute (FPRI), ο Σελίμ Κόρου είχε αποκηρύξει τις πολιτικές προοπτικές του Μπαϊρακτάρ ως αδύναμες…

Λίγους μήνες μετά, ο προεδρικός γαμπρός Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ επιστρέφει πια στο προσκήνιο ως δυνητικός προεδρικός μνηστήρας…

Εάν ισχύουν μάλιστα όσα αναφέρουν οι συντάκτες του «Turkey recap», τότε μια ενδεχόμενη είσοδος του Μπαϊρακτάρ στην πολιτική θα είχε τη στήριξη των μίντια (της προσφάτως συσταθείσας εταιρείας GDH Digital, για παράδειγμα) και υπουργών (του Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Μουσταφά Βαράνκ, μεταξύ άλλων), πέρα από τις ευλογίες προφανώς του ίδιου του Ερντογάν.

Look at this table carefully. Türkiye will talk a lot about the content of this research finding in the coming years. pic.twitter.com/UxjX0BPZKO

— Ozer Sencar (@ozersencar1) October 10, 2023