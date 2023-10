Αμερικανική οδηγία για τα πλοία στην Ανατ. Μεσόγειο

Η ναυτική Αρχή του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών εξέδωσε οδηγία για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην ανατολική Μεσόγειο, ώστε να προσέχουν ιδιαιτέρως εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί και προάγγελος και ναυτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της η αμερικανική ναυτική υπηρεσία αναφέρει συγκεκριμένα ότι για τους επόμενους έξι μήνες («τουλάχιστον έως τις 24 Απριλίου 2024», όπως αναφέρει), όλα τα εμπορικά σκάφη που κινούνται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου «θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κάνουν εκτίμηση κινδύνου και να ανατρέχουν στα μέτρα ασφαλείας και στις προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ και των ακτοφυλακών, εξαιτίας αυξημένου κινδύνου έντασης και εχθροπραξιών στην περιοχή».

BREAKING: US Maritime Administration issues a warning to Commercial Vessels operating in the East Mediterranean Sea to ‘exercise caution’ due to increased tensions and hostilities in the region. pic.twitter.com/vb758ZPP7T

— Global Conflict Watch (@GloballyWatch) October 27, 2023