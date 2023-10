Ρουκέτα έπληξε κτίριο στο Τελ Αβίβ – Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με ρουκέτα σε κατοικημένη περιοχή του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών, ένας 20χρονος με τραύμα σε κεφάλι, χέρια και πόδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν άλλοι δύο τραυματίες που δέχτηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

ISRAEL: Three people were wounded from a direct rocket hit on a residential building in Tel Aviv, as city is targeted in large barrage fired from Gaza. pic.twitter.com/3jXGxLVmSJ

