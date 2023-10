Κρεσέντο Ερντογάν περί χαμένων εδαφών: «Η Γάζα ήταν ό,τι και οι Σαράντα Εκκλησιές για τη Θεσσαλονίκη»

Στη μαζική, φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στην απώλεια των οθωμανικών εδαφών εξισώνοντας πόλεις της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Συρίας, του Ιράκ και της Παλαιστίνης με τουρκικές πόλεις που ισχυρίστηκε ότι είχαν αφαιρεθεί «βίαια» από την Τουρκία.

«Πριν από έναν αιώνα, γι’ αυτό το έθνος και αυτή τη χώρα η Γάζα ήταν αυτό που είναι τα Αδανα. Ακριβώς όπως η Αδριανούπολη είναι για τα Σκόπια, οι Σαράντα Εκκλησιές για τη Θεσσαλονίκη, η Μαρντίν για τη Μοσούλη και το Γκαζιαντέπ για το Χαλέπι, η Γάζα ήταν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της πατρίδας».

In a pro-Palestinian rally in Istanbul today, Turkish President Erdogan lamented for the loss of Ottoman territories.

He was equating cities in Greece, Macedonia, Syria, Iraq, & Palestine to Turkish cities, claiming they were forcibly taken away from Turkish homeland. pic.twitter.com/EFSjQbGpWg

