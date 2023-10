Επέστρεψε στην εργασία του ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα που έχασε την οικογένειά του από επιδρομή

Ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, του οποίου η οικογένεια ξεκληρίστηκε στη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Γάζα, επέστρεψε στο καθήκον.

Η σύζυγος, ο γιος, η κόρη και ο εγγονός του Wael al-Dahdouh σκοτώθηκαν σε επίθεση την περασμένη Τρίτη. Είχαν μετακομίσει σε ένα σπίτι στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ στις 13 Οκτωβρίου.

Ο Dahdouh είπε ότι ως επικεφαλής του γραφείου του Αλ Τζαζίρα στη Γάζα θεώρησε ότι ήταν καθήκον του να επιστρέψει στην εργασία του το συντομότερο δυνατό.

«Ενιωσα ότι ήταν καθήκον μου, παρά τον πόνο και την ανοιχτή πληγή, να επιστρέψω μπροστά στην κάμερα και να επικοινωνήσω μαζί σας στα social media το συντομότερο δυνατό», είπε χαρακτηριστικά.

This is the devastating reaction of Al Jazeera’s Wael Al-Dahdouh after learning his wife and two children were killed in Gaza. Israel says it was targeting terrorist infrastructure in the area. @pressfreedom says at least 24 journalists have been killed in Gaza since October 7. pic.twitter.com/5xcy9E1Yz4

— Christiane Amanpour (@amanpour) October 26, 2023