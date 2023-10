Φλόριντα : Δύο νεκροί, 16 τραυματίες από πυρά εν μέσω Halloween

Η αστυνομία στην Τάμπα, αμερικανική πολιτεία της Φλόριντα (νοτιοανατολικά), συνέλαβε ύποπτο που κατηγορείται για δύο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς, αφού πυρά προκάλεσαν χάος χθες Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Από τους συνολικά 16 τραυματίες, οι 15 χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καβγά δύο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Iμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

@TampaPD has #arrested what appears to be the main suspect drawing a #sidearm in this video. #Ybor #Tampa #Shooting #WarConsolidator pic.twitter.com/XQsXKxiErf

— WarConsolidator (@Warconsolidator) October 29, 2023