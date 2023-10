Μάθιου Πέρι: Η νεκροψία έγινε, η αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η αιτία θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, o οποίος βρέθηκε το Σάββατο νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, βυθίζοντας στη θλίψη εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικών ελέγχων και εξετάσεων προτού εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, επισημαίνει το γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Αντζελες.

Το απόγευμα της Κυριακής, η ιατροδικαστική υπηρεσία ενημέρωσε το ηλεκτρονικό αρχείο για τον Πέρι, σημειώνοντας πως η εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Σε περιπτώσεις όπου η αιτία θανάτου δεν μπορεί να καθοριστεί κατά τη διαδικασία της νεκροψίας, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό αναβολής έως ότου ολοκληρωθούν οι περαιτέρω έλεγχοι», ορίζει το πρωτόκολλο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Η νεκροψία έχει ήδη διενεργηθεί, ωστόσο οι ανακριτές αναμένουν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής έκθεσης προκειμένου να καταλήξουν στην αιτία θανάτου, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Οι τοξικολογικές ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να ολοκληρωθούν, επισημαίνουν.

Οι Αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα χρησιμοποιήσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν αν στον θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού συνέβαλαν τυχόν ξένες ουσίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Matthew Perry’s family and fans mourned the passing of the co-star of the 1990s sitcom ‘Friends’, who died at his Los Angeles home in an apparent drowning https://t.co/JNWV8DoxR1 pic.twitter.com/x16TVhSpve — Reuters (@Reuters) October 30, 2023

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Αντζελες, αν και αστυνομικές πηγές δηλώνουν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε ευρήματα στην κατοικία του που να υποδεικνύουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Αντζελες γνωστοποίησε πως η υπηρεσία δέχτηκε κλήση στις 16.07 του Σαββάτου για έκτακτο περιστατικό διάσωσης από πνιγμό. Η αστυνομία της πόλης ανταποκρίθηκε τρία λεπτά αργότερα, χαρακτηρίζοντας την κλήση ως «διερεύνηση θανάτου».

Λίγο αργότερα, οι γονείς του 54χρονου, Τζον Μπένετ Πέρι και Σουζάν Μόρισον, καθώς και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, περνούσαν το κατώφλι του σπιτιού του.

“Friends” star Matthew Perry has been found dead at his Los Angeles home, reports say. pic.twitter.com/sOoxqKhbgD — AP Entertainment (@APEntertainment) October 29, 2023

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού» σημείωναν στην ανακοίνωσή τους.

«Ο Μάθιου έφερε τόση χαρά στον κόσμο, τόσο ως ηθοποιός όσο και φίλος», πρόσθεταν.

«Διαφανής» με τους εθισμούς του

Ο Μάθιου Πέρι κάθε άλλο παρά έκρυβε τις μάχες του με τις καταχρήσεις. Στα απομνημονεύματά του που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2022, περιγράφει τον γολγοθά με τους εθισμούς, καθώς και τον οδυνηρό δρόμο της αποκατάστασης. «Το καλύτερο με εμένα, αν μη τι άλλο, είναι πως αν κάποιος έρθει και μου πει “δεν μπορώ να σταματήσω να πίνω, μπορείς να με βοηθήσεις;”, μπορώ όντως να τον βοηθήσω και θα το κάνω», έλεγε τότε στο podcast “Q Με τον Τομ Πάουερ”, σημειώνοντας πως «το πιο σημαντικό γι’αυτόν είναι να μπορεί να βοηθά τους ανθρώπους».

Mathew Perry talking about his death shattered my heart into pieces. His legacy was to help as many people as possible through their addiction. And he did.#matthewperry #ChandlerBing pic.twitter.com/6Rcq29eYuC — Ghida (@ghidaarnaout) October 29, 2023

Ο Πέρι συνέχισε, λέγοντας πως θα ήθελε να τον θυμούνται ως κάποιον «που έζησε καλά, αγαπούσε πολύ, αναζητούσε την περιπέτεια».

Παγκόσμιο σοκ για την «κωμική διάνοια»

Από τον πρώην συμμαθητή του, Τζάστιν Τριντό έως τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Αντέλ, από την Κάθλιν Τέρνερ που δήλωσε «περήφανη που έπαιξε τον “μπαμπά” του Τσάντλερ» στα Φιλαράκια έως τους δημιουργούς της mega-διάσημης τηλεοπτικής, ο κόσμος αποχαιρέτησε με οδύνη και μια αίσθηση σοκ τον ηθοποιό που είχε αναγάγει τον αυτοσαρκασμό σε τέχνη.

Γεννημένος στη Μασαχουσέτη το 1969 από Αμερικανό πατέρα και Καναδή μητέρα, ο Πέρι μεγάλωσε στον Καναδά, όπου η μητέρα του ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Καναδού τότε πρωθυπουργού Πιερ Τριντό, πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού.

chandler bing being relatable for one minute straight, RIP Matthew Perry 💔 pic.twitter.com/aNNYclfDBC — Friends Addiction (@friendsadiciton) October 29, 2023

Στα απομνημονεύματά του, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένειά του για να κυνηγήσει τα δικά του όνειρα, ο Πέρι θυμάται ότι έπαιζε θέατρο, ενώ παραδέχεται πως έκανε μπούλινγκ στον τότε συμμαθητή του Τζάστιν Τριντό. «Αποφάσισα να τερματίσω τη διαφωνία μου μαζί του όταν τέθηκε επικεφαλής ενός ολόκληρου στρατού», είχε δηλώσει ο ίδιος, όταν ο παλιός συμμαθητής του εξελέγη στο τιμόνι της χώρας.

Πηγή: CNN/TMZ