Πόσων χρόνων ήταν τελικά ο Μπόμπι, ο «γηραιότερος σκύλος στον κόσμο»;

To αρχικό δέος για τον θάνατο του γηραιότερου σκύλου που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, μετατράπηκε σε σκεπτικισμό, με τους επιστήμονες να αναρωτιούνται αν είναι βιολογικά εφικτό για ένα σκυλί να ζήσει έως την ηλικία των 31 ετών, που αντιστοιχούν σε 200 ανθρώπινα χρόνια.

Τώρα τα ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσαν πως διερευνούν την ορθότητα του ισχυρισμού πως ο Μπόμπι πέθανε σε ηλικία 31 χρόνων και 165 ημερών.

Παρότι η ηλικία του πορτογαλέζικου μαστίφ ήταν καταχωρημένη στα εθνικά μητρώα, επρόκειτο για δεδομένο που βασίζεται στην πιστοποίηση και μόνο του ιδιοκτήτη του ζώου, υποστηρίζουν οι κτηνίατροι. Επιπλέον, οι γενετικές εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί, πράγματι επιβεβαίωναν το προχωρημένο της ηλικίας του, αλλά όχι τα ακριβή χρόνια του Μπόμπι.

The world’s oldest dog, Bobi, died at age 31 after living a “lifestyle that all dogs should have.” pic.twitter.com/bBfFLGbAPc

— USA TODAY (@USATODAY) October 23, 2023