Πέθανε ο Aιβαν Μπαρτ, ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους της μόδας

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο Αιβαν Μπαρτ, πρώην πρόεδρος του IMG Models, ο οποίος βοήθησε να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο modelling η Λορέν Χάτον, η Κάρολιν Μέρφι, η Στέφανι Σέιμουρ και οι αδελφές Χαντίντ, μεταξύ πολλών άλλων. Καθ′ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μπαρτ υπερασπίσθηκε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον κόσμο της μόδας.

Η είδηση δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Η λεζάντα στη φωτογραφία έγραφε: «Ο κόσμος μας έχασε έναν από τους σπουδαίους. Αιβαν Μπαρτ, 1963-2023».

Ο Μπαρτ ορίστηκε πρόεδρος του πρακτορείου το 2014, μετά τη συγχώνευσή του με το WME. Υπό την ηγεσία του Μπαρτ, το IMG Models έχτισε επίσης τις καριέρες των Χέιλι Μπίμπερ, Αλτον Μέισον και άλλων.

Ηταν επίσης υποστηρικτής των plus-size μοντέλων. Το 2014, αφού το πρακτορείο Ford Models έκλεισε το τμήμα plus size, το IMG υπέγραψε την Ασλι Γκρέιαμ, το διασημότερο ίσως plus size μοντέλο του πλανήτη.

Νωρίτερα φέτος, τρία από τα plus size μοντέλα του πρακτορείου –η Τζιλ Κόρτλιβ, η Λι και η Ελσίζερ– κοσμούσαν το εξώφυλλο του Απριλίου 2023 της βρετανικής Vogue.

Τον Μάρτιο, ο Μπαρτ εγκατέλειψε τη θέση του προέδρου για να γίνει ανώτερος σύμβουλος. Η αλλαγή αυτή ήταν μέρος μιας αναδιοργάνωσης στη μητρική εταιρεία Endeavor.

Ο Μπαρτ, ο οποίος ζούσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, είχε ανακηρυχθεί ένας από τους 500 του Business of Fashion που διαμορφώνουν την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας και συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια του Fashion Institute of Technology και του Neuberger Museum of Art.

Mε πληροφορίες από Hollywood Reporter