Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε κοντά στο Νιου Κίνγκστον της Τζαμάικα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 17 χιλιομέτρων (10,56 μίλια), ανέφερε το EMSC.

