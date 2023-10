Τι είναι αυτή η λύση των δύο κρατών για την οποία μιλούν (σχεδόν) όλοι

Παλαιές πληγές, όπως είναι εκείνη του Παλαιστινιακού, ανοίγουν εκ νέου, διάπλατα, επαναφέροντας στη σφαίρα του διεθνούς ενδιαφέροντος όχι μόνο το (ανεπίλυτο έπειτα από δεκαετίες έντασης) παλαιστινιακό πρόβλημα αλλά και την (ενδεχόμενη;) λύση του.

«Οταν τελειώσει αυτή η κρίση, πρέπει να υπάρχει ένα όραμα για αυτό που θα ακολουθήσει, και κατά την άποψή μας αυτό (σ.σ. που θα ακολουθήσει) πρέπει να είναι μια λύση δύο κρατών», δήλωσε προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με το βλέμμα στραμμένο στον εν εξελίξει πόλεμο στη Γάζα.

